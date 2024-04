La Soluzione ♚ Un eroina rossiniana

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROSINA

Curiosità su Un eroina rossiniana: Contralto dei primi anni dell'ottocento, soprattutto nella sua versione rossiniana, fatte salve le eccezioni del caso, "coincide con il tratto sol2-si4.... Alessandro Rosina (Belvedere Marittimo, 31 gennaio 1984) è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Prodotto delle giovanili del Parma, nel 2005 passa al Torino, affermandosi nel ruolo di trequartista, tanto che nel 2007 è convocato per la prima e unica volta con la nazionale maggiore, dopo aver giocato 3 Europei Under-21 (vincendo l'edizione 2004). Durante la sua esperienza coi granata è soprannominato Rosinaldo, divenendo il giocatore simbolo del Torino. Nel 2009 si trasferisce in Russia, allo Zenit, dove nonostante sia allenato dal connazionale Luciano Spalletti, è spesso relegato in panchina. Dopo un paio di stagioni torna in ...

