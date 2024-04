La Soluzione ♚ Un eroina ebrea

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIAELE

Curiosità su Un eroina ebrea: Nel 1909 con l'esecuzione di giuditta ii, seconda raffigurazione dell'eroina ebrea che liberò la propria città dalla dominazione assira: l'opera, caratterizzata... Giaele (in ebraico "stambecco della Nubia") è un personaggio del libro dei Giudici. Un breve episodio del libro dei Giudici narra come Sisara, il giovane generale del re di Cazor, nemico degli israeliti, fosse battuto da Barac, come vaticinato dalla profetessa Debora: egli fuggì e credette di trovare asilo nella tenda di Eber, che riteneva alleato del suo sovrano. Giaele, moglie di Eber, gli offrì la sua ospitalità e gli diede da bere, ma dopo che Sisara si fu posto a dormire gli conficcò un picchetto nella tempia; poi andò incontro a Barac e gli mostrò il nemico abbattuto. Conoscendo la sacralità di cui è investito presso gli orientali ...

