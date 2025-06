Lo Ecclestone ex patron della F 1 nei cruciverba: la soluzione è Bernie

BERNIE

Perché la soluzione è Bernie? Bernie Ecclestone è stato il principale protagonista della Formula 1 per decenni, gestendo e influenzando il mondo delle corse con abilità e strategia. Il suo nome è sinonimo di potere e innovazione nel settore, diventando un simbolo di questa affascinante disciplina. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nella storia delle monoposto, rendendo il suo nome un punto di riferimento.

B Bologna

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

E Empoli

