Divagazione nel discorso

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Divagazione nel discorso' è 'Digressione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGRESSIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Divagazione nel discorso" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Divagazione nel discorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Digressione? Una digressione rappresenta un'escursione momentanea nel discorso, un modo per distogliere l'attenzione dal tema principale e approfondire un aspetto collegato. Questa interruzione può arricchire la conversazione, offrendo dettagli o riflessioni che, pur non essendo centrali, contribuiscono a una comprensione più completa dell'argomento trattato. La capacità di inserire una digressione nel flusso del dialogo richiede abilità comunicative, poiché permette di creare un collegamento tra vari elementi e mantenere vivo l'interesse dell'ascoltatore.

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Divagazione nel discorso nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Digressione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Divagazione nel discorso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Divagazione nel discorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Digressione:

D Domodossola I Imola G Genova R Roma E Empoli S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Divagazione nel discorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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