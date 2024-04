La Soluzione ♚ Diede nome a bei gatti

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIAM

Curiosità su Diede nome a bei gatti: Collaborativo; affermò di non avere molti prigionieri e diede solo il nome di un medico condannato a morte per mercato nero; egli quindi si allontanò seguito... La Thailandia, o Tailandia (AFI: /tai'landja/; in thailandese , Prathet Thai ), ufficialmente Regno di Thailandia (in thailandese , Ratcha Anachak Thai ), è uno Stato del Sud-est asiatico, confinante con il Laos e la Cambogia a est, il golfo di Thailandia e la Malaysia a sud, il mar delle Andamane e la Birmania a ovest e il Laos e la Birmania a nord. Gli abitanti, ad aprile 2021, erano circa 71 milioni. La capitale è Bangkok. È nota anche come Siam (pron. /'siam/; in thailandese ; /sa'ja:m/ ), che fu il nome ufficiale del paese fino al 24 giugno 1939 e dal 1945 fino all'11 maggio 1949, data della definitiva ...

