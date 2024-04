La Soluzione ♚ Degno d un selvaggio

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRUTO

Curiosità su Degno d un selvaggio: Paese selvaggio, lo sceriffo scalzo, per un pugno di donne, frankie e johnny, pugno proibito gianfranco bellini in fratelli rivali rino bolognesi in un uomo... Marco Giunio Bruto (in latino Marcus Iunius Brutus, pronuncia classica o restituta: ['marks 'jun.s 'bruts]; Roma, 85 a.C. o 79-78 a.C. – Filippi, 23 ottobre 42 a.C.), ufficialmente noto dopo l'adozione come Quinto Servilio Cepione Bruto (Quintus Servilius Caepio Brutus), è stato un politico, oratore, filosofo e studioso romano, senatore della tarda Repubblica romana e uno degli assassini di Giulio Cesare; fu difatti una delle figure preminenti della congiura delle Idi di marzo assieme a Gaio Cassio Longino e a Decimo Bruto.

