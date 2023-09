Ornato di preziose sfere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornato di preziose sfere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PERLATO

Significato/Curiosita : Ornato di preziose sfere

Dell’assunta, ornato da una tela di gennaro maldarelli risalente al 1838. ai lati dell’ingresso principale si trovano due nicchie, di cui una ospitante... Decorticato, che richiede una lunga cottura e un ammollo preventivo. l'orzo perlato che subisce un processo di raffinazione (simile alla sbiancatura del riso)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ornato di preziose sfere : ornato; preziose; sfere; Comune palermitano narrato in un film di Tornato re; Lo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l età; Aggiornato alla moda; Un film di Giuseppe Tornato re: Una pura; Tornato in auge; Pietre non preziose ; Rosse pietre preziose ; preziose immagini sacre ortodosse; Pietre preziose di color giallo; Insieme di cose preziose ; La costruzione di Bruxelles con grandi sfere d acciaio; sfere medicinali; Una sfere tta cava che tintinna; Una sfere tta da infilare; sfere tte tintinnanti;

Cerca altre Definizioni