La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ERBA

Curiosità su Copre i prati: Urbanistica e storica o toponomastica. ciascuna di queste tre suddivisioni copre l'intero territorio comunale senza sovrapposizioni. con l'ebsione edilizia... L'erba o pianta erbacea è genericamente una pianta con fusto non lignificato. Solitamente le erbacee sono annuali, ma non rare sono le specie biennali o perenni che, dopo l'appassimento della parte aerea, rinascono l'anno successivo grazie alla sopravvivenza della radice in stato quiescente durante la stagione sfavorevole.

