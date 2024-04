La Soluzione ♚ Confinano con l Algeria

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TUNISINI

Curiosità su Confinano con l algeria: Confine terrestre di timor est è condiviso con l'indonesia. le acque territoriali di timor est confinano a sud con le acque australiane nel mar di timor.... La Tunisia (in arabo , Tunis; AFI: ['tuns]), ufficialmente Repubblica di Tunisia (in arabo , Al-Jumhuriyyah at-Tunisiyya ), è lo Stato più settentrionale dell'Africa. Fa parte della regione del Maghreb del Nordafrica. Confina con l'Algeria a ovest, la Libia a sud-est ed è bagnata dal Mar Mediterraneo a nord e ad est. Presenta i siti archeologici di Cartagine risalenti al IX secolo a.C., così come la Grande moschea di Qayrawan. Conosciuta per la sua architettura antica, i souk e le coste blu, copre un'area di 163.610 km² (63.170 miglia quadrate) e ha una popolazione di 12,1 milioni. Contiene l'estremità orientale ...

