La Soluzione ♚ Città veneta

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PADOVA

Curiosità su Citta veneta: Vedi lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento veneto non cita... Padova (AFI: /'padova/, ; Pàdova, Pàdoa, Pàoa, anticamente anche Pàva in veneto) è un comune italiano di 207 235 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto. Si trova all'estremità orientale della Pianura Padana e all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. Fondata secondo la leggenda dal principe troiano Antenore, la città fu abitata fin dal XIII secolo a.C. dai Veneti. Durante la loro permanenza nel IV secolo a.C. furono costretti a difendersi dai ripetuti attacchi dei Galli e in questa occasione entrarono in contatto con la civiltà romana con la quale stabilirono solidi legami. Assunto il titolo di municipio, nel I ...

