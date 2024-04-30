Carole nota attrice

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Carole nota attrice' è 'Andre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANDRE

Perchè la soluzione è Andre? André è la voce che accompagna le performance di Carole, l’attrice. La sua presenza sonora dà vita ai personaggi e rende ogni interpretazione ancora più coinvolgente. Insieme creano un’armonia unica che arricchisce lo spettacolo, rendendolo memorabile per chi ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carole nota attrice nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Andre

In presenza della definizione "Carole nota attrice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Andre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Carole nota attrice

Carole nota attrice Risposta: ANDRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli D Domodossola R Roma E Empoli

La soluzione 'Andre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Carole nota attrice". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.