La Soluzione ♚ Carlo: il monumento sulla Moldava a Praga

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PONTE

Curiosità su Carlo: il monumento sulla moldava a praga: Fonti. il ponte carlo (in ceco karluv most; in tedesco karlsbrücke) è uno storico ponte in pietra sulla moldava, situato nella città di praga, e collega... Un ponte è un'infrastruttura (o opera) tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Si parla correttamente di ponti quando l'ostacolo da scavalcare è un corso d'acqua, mentre se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica) si è di fronte a viadotti e se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante si parla di cavalcavia.

