La Soluzione ♚ Il capoluogo della Catalogna

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BARCELLONA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il capoluogo della catalogna: Catalano, la generalitat de catalunya. la regione storica della catalogna comprende anche la catalogna settentrionale (in catalano: catalunya nord: rossiglione... Barcellona (pron. "Barcellóna"; in catalano Barcelona [bs'on] e in spagnolo Barcelona [bae'lona]) è una città della Spagna di 1 636 193 abitanti (area metropolitana: 5 355 127 abitanti), capoluogo della Catalogna, una comunità autonoma della parte orientale dello Stato, oltre che dell'omonima provincia e della comarca del Barcelonès: soprannominata Ciutat Comtal o Ciudad Condal (Città dei Conti), è la seconda città della Spagna per numero di abitanti dopo la capitale Madrid. Nel 1992 fu sede delle Olimpiadi estive. Nel 2004 vi si è tenuto per la prima volta assoluta il Forum Universale delle Culture, la città ha ospitato ...

Altre Definizioni con barcellona; capoluogo; catalogna;