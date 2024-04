La Soluzione ♚ Avvolge oggetti delicati

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARTA VELINA

Curiosità su Avvolge oggetti delicati: Colletto, oltre a un inusuale turbante fatto di una fascia azzurra che avvolge la testa e un drappo giallo annodato che pende dalla nuca fino alle spalle... La carta velina è un tipo di carta molto leggera e sottile, in genere traslucida che viene utilizzata per imballaggi e lavori artistici. Viene prodotta con cellulosa, con finiture differenti a seconda della destinazione d'uso, lucida o opaca, più o meno trasparente, bianca o colorata, e può essere stampata con disegni e loghi pubblicitari o rifinita con goffrature in rilievo. La carta velina è utilizzata per proteggere le fotografie all'interno degli album o le illustrazioni stampate in libri di pregio e anche per imballaggi come per le scarpe. La grammatura della carta velina, cioè il rapporto tra il peso della carta e la sua superficie, ...

