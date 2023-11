La definizione e la soluzione di: Lo sono certi saponi delicati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : NEUTRI

Significato/Curiosita : Lo sono certi saponi delicati

Di sapone (evitare il contatto delle parti colpite con sostanze irritanti). l'uso di antitraspiranti da utilizzare sulle mani e sui piedi in certi casi... In matematica, e in particolare algebra astratta, l'elemento neutro è un elemento di un loop o di un monoide (e quindi anche di un gruppo o sue ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

