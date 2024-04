La Soluzione ♚ Avviare una trattativa

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INTAVOLARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Avviare una trattativa: Alienandosi le simpatie di molti. tornato in giappone nel 1593, cercò di avviare una trattativa di pace con l'esercito cinese, intervenuto nella guerra coreana... Gaio Muzio Scevola, in origine Gaio Muzio Cordo (in latino Gaius Mucius Scaevola; ... – ...), appartenente alla Gens Mucia è il protagonista di una nota leggenda romana dalla quale deriva il predicato "Mettere la mano sul fuoco", per indicare d'essere sicuri su un determinato fatto o espressione: il suo gesto estremo.

Altre Definizioni con intavolare; avviare; trattativa;