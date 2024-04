La definizione e la soluzione di 10 lettere: Cominciare una lunga trattativa. INTAVOLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

intavolare (vai alla coniugazione)

Sillabazione

in | ta | vo | là | re

Pronuncia

IPA: /intavo'lare/

Etimologia / Derivazione

deriva da tavola

Sinonimi

(senso figurato) (discussione, problema, ecc.) cominciare, incominciare, iniziare, aprire, avviare, introdurre, intraprendere, imbastire

Contrari

finire, concludere, terminare

Parole derivate