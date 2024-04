La Soluzione ♚ Arricciature dei capelli

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONDULAZIONI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Arricciature dei capelli: Problema per alcuni tipi di capelli, poiché l'arricciatura causata dall'umidità in eccesso può modificare la forma dei capelli. per evitare ciò, esistono... Ondulazione residua – in elettrotecnica la non linearità di un segnale sottoposto a filtrazione mediante filtro Ondulazione – in scienze dei materiali e ingegneria, la finitura superficiale corrispondente al 2º ordine Ondulazione – struttura delle onde di una superficie d'acqua

