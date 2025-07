L animale che porta il pizzo nei cruciverba: la soluzione è Capra

Home / Soluzioni Cruciverba / L animale che porta il pizzo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L animale che porta il pizzo' è 'Capra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPRA

Curiosità e Significato di Capra

Vuoi sapere di più su Capra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Capra.

Perché la soluzione è Capra? Capra è un termine che indica sia l'animale, famoso per il suo carattere indipendente, sia un modo colloquiale per descrivere una persona tendenzialmente testarda o un po' ingenua. In modo divertente, si dice che una capra possa portare il pizzo, ovvero chiedere un pagamento illecito, proprio come il modo scherzoso di definire chi sfrutta o estorce denaro. Un modo curioso di conoscere questa parola!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazzaAnimale nei prefissi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Capra

Non riesci a risolvere la definizione "L animale che porta il pizzo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N A P I I O O M N E P A V G V T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPROVVIGIONAMENTO" APPROVVIGIONAMENTO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.