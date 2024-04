La Soluzione ♚ L altezza dal suolo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QUOTA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L altezza dal suolo: Ad altezze dal suolo superiori ai due metri. es.: cupressus sempervirens l., alnus cordata (loisel.) desf., castanea sativa mill., fagus sylvatica l.,... La quota di tangenza è la massima distanza verticale geodetica raggiungibile da un aeromobile in volo, in riferimento alla data superficie di riferimento, oltre la quale non è più possibile salire mantenendo l'assetto di volo orizzontale.

Altre Definizioni con quota; altezza; suolo;