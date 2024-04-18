I propagatori della peste

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I propagatori della peste' è 'Topi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOPI

Perché la soluzione è Topi? I topi sono piccoli mammiferi appartenenti alla famiglia dei roditori, noti per la loro capacità di adattamento a diversi ambienti. La loro presenza è spesso associata a condizioni di scarsa igiene e sovraffollamento, che favoriscono la diffusione di malattie come la peste. Questi animali, grazie alla loro agilità e riproduzione rapida, possono diventare vettori di infezioni trasmettendo patogeni attraverso punture o contatti diretti. La loro presenza rappresenta un rischio sanitario importante in molte aree urbane e rurali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I propagatori della peste". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I propagatori della peste nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Topi

Per risolvere la definizione "I propagatori della peste", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I propagatori della peste" conferma che la soluzione 'Topi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Topi

T Torino O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I propagatori della peste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Topi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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