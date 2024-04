La Soluzione ♚ Le verificano i revisori

La soluzione di 18 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCRITTURE CONTABILI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Le verificano i revisori: (come nelle aziende sanitarie locali), altre volte denominato collegio dei revisori dei conti (come nei comuni e nelle province). previsto dal codice civile... Le scritture contabili sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. Esse costituiscono uno strumento amministrativo indispensabile per l'attività di qualsiasi imprenditore e per questo l'articolo 2214 del codice civile italiano ne sancisce l'obbligatorietà.

Altre Definizioni con scritture contabili; verificano; revisori;