La definizione e la soluzione di 11 lettere: Corretti da piu revisori. REVISIONATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Il rebirthing (letteralmente "rinascita") è una terapia alternativa. Come per molti altri tipi di medicina alternativa, non vi sono al momento studi scientifici revisionati che ne dimostrino i presunti effetti o la reale efficacia e validità clinica. A tal riguardo le ricerche di Margaret Singer nel suo libro "Crazy therapies: what are they Do They work" annoverano il rebirthing tra le psicoterapie folli.

revisionati

participio passato maschile plurale di revisionare

Etimologia / Derivazione

vedi revisionare