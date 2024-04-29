Si venera a Cascia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si venera a Cascia' è 'Santa Rita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTA RITA

Perché la soluzione è Santa Rita? Santa Rita è una figura religiosa molto venerata a Cascia, cittadina dell’Umbria. La sua devozione è profondamente radicata nella tradizione locale e attira numerosi pellegrini che desiderano chiedere grazia o trovare conforto nella fede. La sua immagine e il suo culto sono parte integrante della cultura spirituale della comunità, che celebra le sue ricorrenze con grande partecipazione. La venerazione di Santa Rita a Cascia testimonia il forte legame tra la popolazione e la propria storia religiosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si venera a Cascia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si venera a Cascia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Santa Rita

Se la definizione "Si venera a Cascia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si venera a Cascia" conferma che la soluzione 'Santa Rita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Santa Rita

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona R Roma I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si venera a Cascia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Santa Rita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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