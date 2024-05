La Soluzione ♚ Vecchio nome di Kinshasa la capitale di un Congo La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LEOPOLDVILLE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vecchio nome di Kinshasa la capitale di un Congo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vecchio nome di kinshasa la capitale di un congo: Kinshasa (in lingala: Kinsásá; fino al 3 maggio 1966 in francese Léopoldville o, meno diffuso, in olandese Leopoldstad) è la capitale e la maggiore città della Repubblica Democratica del Congo. La sua area metropolitana è la terza più grande dell'Africa con più di 17.000.000 di abitanti, dopo quelle de Il Cairo e di Lagos. Nell'ordinamento amministrativo del paese, Kinshasa è sia una città sia una provincia (in modo analogo a Parigi nell'ordinamento francese, che è sia una città sia un dipartimento). Kinshasa è la prima città di lingua francese al mondo per popolazione, davanti a Parigi e Montréal. Kinshasa è molto vicina a Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo: le separa solo il fiume Congo, il che le rende le due capitali più vicine del mondo, dopo Roma e Città del Vaticano.

