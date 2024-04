La Soluzione ♚ Una cinghia che passa sul petto

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRACOLLA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Una cinghia che passa sul petto: Oggi come indumento intimo è indicato con la parola thong, che significa sia cinturino (cinghia, laccio) sia correggia (un tipo di finimento per cavalli)... Il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane. Consiste in una borsa di tela di forma rettangolare, con un lembo della faccia superiore che ricopre parzialmente la faccia anteriore per permetterne la chiusura. Una cinghia permette di portarla su una spalla a tracolla.

