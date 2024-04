La Soluzione ♚ Tipiche piante messicane

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CACTI

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Tipiche piante messicane: Questa voce o sezione sugli argomenti cucine nazionali e piante non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa... Le Cactacee (Cactaceae Juss., 1789), comunemente chiamate cactus e, più raramente, cacti al plurale, sono una famiglia di piante succulente dell'ordine Caryophyllales che comprende circa 3 000 specie e circa 150 generi. Sono piante xerofite, adattate agli ambienti aridi mediante l'accumulo di acqua all'interno di tessuti succulenti. Per lo più utilizzate come piante ornamentali, ma alcune sono anche piante da raccolto, sono piante inusuali e facilmente identificabili che sono riuscite ad adattarsi ad ambienti estremamente aridi e caldi, sviluppando diverse caratteristiche fisiologiche e anatomiche per conservare l'acqua. I loro fusti si ...

