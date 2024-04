La Soluzione ♚ Tema principale di una chat

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOPIC

Curiosità su Tema principale di una chat: Suggerimenti del progetto di riferimento. miraculous - le storie di ladybug e chat noir (miraculous - les aventures de ladybug et chat noir), conosciuta anche... La parola inglese topic (significa "discussione", "argomento", "oggetto", "tema") è ampiamente utilizzata anche in Italia nel gergo dei frequentatori di forum e chat su internet. Sta a esprimere il tema principale, l'argomento o discussione, attraverso il quale si vogliono ricevere/dare, contributi attraverso messaggi di altri frequentatori del forum o della chat. Il topic viene solitamente definito e indicato dal primo utente che stabilisce l'inizio dell'interazione: come nella scrittura di una lettera tradizionale o di una email è necessario stabilire un oggetto, un'etichetta che sintetizzi in poche parole il contenuto del messaggio ...

