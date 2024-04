La Soluzione ♚ Ha il tatto di un elefante

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INDELICATO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Ha il tatto di un elefante: Avorio (disambigua). l'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che veniva lavorato per farne oggetti di vario uso quali gioielli, suppellettili... Alfonso Indelicato, soprannominato Sonny Red (New York, 25 febbraio 1931 – New York, 5 maggio 1981), è stato un mafioso statunitense, potente mafioso, capodecina della Famiglia Bonanno di New York. Suo figlio è Anthony Indelicato, anche lui noto esponente della "Famiglia Bonanno" .

