Un elefante preistorico

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un elefante preistorico.

MAMMUT

Mammuthus è il genere che comprende varie specie ormai estinte dei cosiddetti mammut, grossi proboscidati strettamente imparentati con gli odierni elefanti, caratterizzati da lunghe zanne ricurve e, nelle specie settentrionali, da un lungo vello che ne ricopriva il corpo. Vissero dal Pliocene (circa 4,8 milioni di anni fa) fino a circa 3500-4000 anni fa. La parola mammut deriva dal russo , mamont, probabilmente a sua volta derivato da una parola in lingua ostiaca del popolo ostiaco. I mammut e i loro parenti mastodonti sono spesso considerati un esempio iconico di animale estinto.

Sostantivo

mammut ( approfondimento) m inv (zoologia) , (mammalogia) , (paleontologia) mammifero che assomiglia ad un elefante, estinto nel neozoico; alto fino tre metri, possedeva cranio enorme, pelo fitto e lunghe zanne ricurve i mammut comparvero in Africa cinque milioni di anni fa

Sillabazione
mam | mùt

Pronuncia
IPA: /mam'mut/

Etimologia / Derivazione
dal frances mammouth, che deriva dal mamot o mamont (fonte Treccani) e questo dal tartaro "mamma", terra, poiché si pensava che questo animale si rintanasse sotto terra come una talpa

Sinonimi
elefante preistorico

Parole derivate
albero del mammut

Iperonimi
animale, mastodontide, proboscidato

Altre Definizioni con mammut:
Lo è Manfred nei cartoni dell Era Glaciale; Elefante preistorico; Repubblicani USA : elefante = De­mocratici : x; Il grido dell elefante; Un popolo preistorico della bassa Pianura Padana; Uno struzzo preistorico; Il disordine preistorico;

MAMMUT

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Un elefante preistorico' è MAMMUT.