La Soluzione ♚ Stupendo magnifico

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MERAVIGLIOSO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Stupendo magnifico: Successo si annoverano la bambola (1968), pazza idea (1973), pensiero stupendo (1978) e ...e dimmi che non vuoi morire (1997). su dieci partecipazioni... La meraviglia è il sentimento di stupore e sorpresa suscitato da una cosa o da una situazione nuova, straordinaria o inattesa. È vista storicamente come un aspetto importante della natura umana, essendo in particolare collegata alla curiosità e alla spinta all'esplorazione intellettuale.

Altre Definizioni con meraviglioso; stupendo; magnifico;