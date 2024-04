La Soluzione ♚ Spiccare emergere

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RISALTARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Spiccare emergere: ormai si sente sicuro e senza freni, quando i giudici riescono a far spiccare un secondo ordine di cattura per una serie di altre attività illecite di... Altamura (AFI: /alta'mura/; Ialtamùre in dialetto locale) è un comune italiano di 70 108 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia.

Altre Definizioni con risaltare; spiccare; emergere;