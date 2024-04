La Soluzione ♚ Spiccare balzi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Spiccare balzi. SALTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Spiccare balzi: La locuzione saltare lo squalo (in inglese jumping the shark) appartiene alla terminologia televisiva e cinematografica.La locuzione fu originata dal terzo episodio della quinta stagione della serie televisiva Happy Days (1977) e, a partire dagli anni novanta del XX secolo, entrò nell'uso comune per indicare il momento in cui qualcosa che una volta era grande e popolare raggiunge un punto di decadimento dopo il quale perde improvvisamente di qualità; viene particolarmente utilizzata nello stesso contesto delle serie televisive e cinematografiche, ma anche in altre forme di intrattenimento. Altre Definizioni con saltare; spiccare; balzi; Portare ai sette cieli; Elogiare in modo smisurato; Muoversi a piccoli balzi; Spicca lunghi balzi fuori dall acqua; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Spiccare balzi

SALTARE

