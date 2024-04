La Soluzione ♚ Sono oggetto di avvistamenti

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UFO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sono oggetto di avvistamenti: Strumenti specifici adatti allo studio di avvistamenti uap) ribadiscono nel rapporto che questi avvistamenti sono un concreto rischio ai voli aerei e una... Un oggetto volante non identificato (OVNI) noto anche con gli acronimi inglesi UFO (Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object) e UAP (Unidentified Anomalous Phenomena o Unidentified Aerial Phenomena) indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Da aprile a giugno 2021, dopo un'interrogazione alla CIA (grazie al Freedom of Information Act) da parte di politici governativi, il Pentagono, il UAPTF (UAP task force) e le Forze Militari Statunitensi (US Dept of Defence) hanno a più riprese comunicato e infine resocontato il 25 giugno 2021 in due ...

Altre Definizioni con ufo; sono; oggetto; avvistamenti;