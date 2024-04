La Soluzione ♚ Sofia ne è la capitale

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BULGARIA

Curiosità su Sofia ne e la capitale: vedi sofia (disambigua). sofia (afi: 'sfja; in bulgaro , sofija, afi: ['sfija]) è la capitale e la più grande città della bulgaria. è il principale... La Bulgaria (; in bulgaro , Bylgarija; AFI: /bl'garij/), ufficialmente Repubblica di Bulgaria (in bulgaro , Republika Bylgarija; AFI: /r'publik bl'garij/), è uno Stato membro dell'Unione europea situato nella metà orientale della penisola balcanica. Confina con il mar Nero a est, con la Grecia e la Turchia a sud, con la Serbia e la Macedonia del Nord a ovest e con la Romania a nord, da cui è divisa dal fiume Danubio. Con una superficie di 110994 km² la Bulgaria è il 14º stato europeo per estensione. La sua posizione l'ha resa nel corso della storia un importante incrocio per varie civiltà ed è infatti il ...

