La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CABOTO

Curiosità su Scopri l isola di terranova: E più nello specifico nell'isola poi conosciuta come terranova. si ritiene che leif sia nato intorno al 970, secondogenito di erik il rosso (eiríkr rauði)... Giovanni Caboto, in veneziano Zuan Chabotto, noto tra gli anglofoni anche come John Cabot (Gaeta, tra il 1445 e il 1450 – Oceano Atlantico, tra il 1498 e il 1501), è stato un navigatore ed esploratore italiano della repubblica di Venezia, al servizio di spagnoli e inglesi, noto per aver continuato l'opera di Cristoforo Colombo e inaugurato la serie di grandi viaggi verso il nord-ovest, in particolare con il viaggio commissionato dal re Enrico VII d'Inghilterra in cui, il 24 giugno 1497, colonizzò le coste del Nord America.

