La Soluzione ♚ Sceglie gli arbitri nel calcio

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DESIGNATORE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sceglie gli arbitri nel calcio: Una partita di calcio a 11, viene diretta da 3 ufficiali di gara (arbitro e due assistenti), mentre una partita di calcio a 5 da 2 arbitri e da un cronometrista... Pierluigi Collina (Bologna, 13 febbraio 1960) è un ex arbitro di calcio italiano, iscritto alla sezione AIA di Viareggio. Universalmente riconosciuto come uno dei migliori arbitri della storia del calcio, noto per il suo grande carisma e la sua abilità nel farsi rispettare sul rettangolo di gioco, è stato nominato miglior arbitro del mondo ininterrottamente dal 1998 al 2003 dalla IFFHS e dal 2011 è membro della Hall of fame del calcio italiano. Ha arbitrato la finale del mondiale di calcio 2002, la finale della UEFA Champions League 1998-1999 e la finale della Coppa UEFA 2003-2004. È stato designatore arbitrale per la Serie A e B dal 2007 ...

Altre Definizioni con designatore; sceglie; arbitri; calcio;