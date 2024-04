La Soluzione ♚ La regione con Hué

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANNAM

Curiosità su La regione con hue: Linee guida sull'uso delle fonti. hu è una città del vietnam, capoluogo della provincia di thua thien-hue, nella regione della costa del centro-nord, e... L'Annam (in lingua vietnamita: An Nam; in lingua cinese: T, AnnánP, lett. "sud pacificato") è una regione storica situata nel territorio dell'odierno Vietnam. Nel corso dei secoli, l'entità politica ed il relativo territorio a cui il termine Annam ha fatto riferimento sono cambiati più volte. Viene considerato in Vietnam un termine dispregiativo che indica alcune di tali entità politiche del passato, in particolare il protettorato dell'Impero Cinese tra il 679 e il 939, e quello francese tra il 1883 e il 1945, rispettivamente nel centro-nord e nel centro dell'odierno Vietnam. In quasi tutto il mondo, per diversi secoli il termine Annam, ...

