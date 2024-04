La Soluzione ♚ Può incrinare i rapporti tra due Stati

La soluzione di 20 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INCIDENTE DIPLOMATICO

Curiosità su Puo incrinare i rapporti tra due stati: Da una crisi economica che rischiò di incrinare, se non di paralizzare, la costruzione della sagrada família. «i miei cari amici sono morti: non ho né... In diritto diplomatico con il termine incidente diplomatico si intende l'accadimento che sopravviene nelle relazioni tra due Stati, quando uno di essi considera il comportamento dell'altro lesivo dei suoi diritti subiettivi e dei suoi stessi interessi, a tal segno da giustificare un'azione formale nei confronti dell'altro.

