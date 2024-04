La Soluzione ♚ Il principale affluente di destra del Volga

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OKA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il principale affluente di destra del volga: Russia europea occidentale, affluente di destra del volga. nasce dal rialto centrale russo nel territorio dell'oblast' di orël e si dirige dapprima verso... Masi Oka, vero nome Masayori Oka ( , Oka Masayori; Tokyo, 27 dicembre 1974), è un attore e un artista degli effetti digitali giapponese naturalizzato statunitense. È noto soprattutto per aver interpretato la parte di Hiro Nakamura nel telefilm Heroes, ruolo per il quale è stato candidato al Golden Globe 2007 come miglior attore non protagonista in una serie tv e al Premio Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica.

Altre Definizioni con oka; principale; affluente; destra; volga;