Lago svizzero con Aar come principale affluente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago svizzero con Aar come principale affluente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIENNE

Significato/Curiosita : Lago svizzero con aar come principale affluente

Nord il lago dei quattro cantoni. il corso d'acqua più lungo nel territorio svizzero è il reno, lungo 375 km, seguito dal suo affluente aar con 295 km... bienne (ufficialmente biel/bienne, in cui biel è la denominazione in tedesco e bienne quella in francese; in italiano bienna, desueto; in romancio bienna)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

