SOLUZIONE: GRATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha piccole sbarre" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha piccole sbarre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Grata? La parola grata si riferisce a una struttura che presenta piccole sbarre, spesso utilizzata per proteggere finestre o porte. Questa componente permette di mantenere la sicurezza senza ostacolare la visibilità o la circolazione dell’aria, distinguendosi per la sua funzione di barriera discreta. La presenza di sbarre di dimensioni ridotte garantisce una protezione efficace contro intrusi, mantenendo allo stesso tempo un aspetto estetico gradevole. La sua applicazione è comune in contesti domestici e pubblici, offrendo sicurezza visiva e fisica.

Se la definizione "Ha piccole sbarre" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha piccole sbarre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Grata:

G Genova R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha piccole sbarre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

