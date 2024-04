La Soluzione ♚ Leonardo Hollywood

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DICAPRIO

Curiosità su Leonardo hollywood: C'era una volta a... hollywood (once upon a time... in hollywood) è un film del 2019 scritto, diretto e co-prodotto da quentin tarantino. il film, con... Leonardo Wilhelm DiCaprio (Los Angeles, 11 novembre 1974) è un attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e ambientalista statunitense. Ha acquisito fama internazionale nel 1994 per la sua interpretazione nel film drammatico Buon compleanno Mr. Grape e si è consacrato nel 1997 col ruolo di Jack Dawson nel kolossal Titanic di James Cameron, al fianco di Kate Winslet, diventando uno degli attori più influenti della sua generazione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come il già citato Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam Raimi, Edward ...

