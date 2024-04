La Soluzione ♚ Fu un patto tra Germania e URSS: Ribbentrop

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOLOTOV

Curiosità su Fu un patto tra germania e urss: ribbentrop: Tedesco e l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche, comunemente chiamato patto molotov-ribbentrop o patto hitler-stalin, fu un patto di non aggressione... Vjaceslav Michajlovic Molotov (in russo: , AFI: [vt'slaf m'xajlvt 'moltf]), nato Skrjabin (in russo: ´, AFI: ['skræbn]) (Kukarka, 9 marzo 1890 – Mosca, 8 novembre 1986) è stato un politico, diplomatico e rivoluzionario sovietico. Attivo nella diplomazia sovietica a cavallo tra le due guerre come ministro degli esteri dell'URSS, rimane famoso per l'accordo con la Germania nazista noto come Patto Molotov-Ribbentrop (dal nome del suo co-firmatario, il ministro tedesco Joachim von Ribbentrop) e, in seguito, per il ruolo svolto nei negoziati di Jalta con Regno Unito e Stati Uniti d'America e nella ...

