Particelle radioattive

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate: BETA

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Particelle radioattive: Involontari possono essere causati con fonti radioattive usate in attività militari, od eventuali fughe radioattive legate all'uso civile nelle centrali nucleari... Beta (maiuscolo , minuscolo ß) è la seconda lettera dell'alfabeto greco. È una consonante bilabiale occlusiva di timbro sonoro. Non va confusa con l'eszett ß, lettera dell'alfabeto tedesco, che rappresenta una sibilante sorda e che può essere, in mancanza del carattere adeguato, sostituita con ss. Beta era, nel sistema numerico dei Greci di età ellenistica, il segno usato per il numero 2, se accompagnato da un apice in alto a destra, 2 000 se accompagnato da un apice in basso a sinistra, e 20 000 se accompagnato da una dieresi (nei papiri si può trovare il numero anche con una lineetta orizzontale al di sopra della lettera). Il nome deriva ...

