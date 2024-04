La Soluzione ♚ Nella morra cinese batte la forbice

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SASSO

Curiosità su Nella morra cinese batte la forbice: la morra cinese, conosciuta anche come sasso-carta-forbici e con vari altri nomi, è un popolare gioco di mano. il gesto di partenza del gioco è quasi identico... Sasso Marconi (Al Sâs in dialetto bolognese) è un comune italiano di 14 866 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna, il cui territorio occupa la prima zona collinare dell'Appennino bolognese compresa tra la bassa valle del fiume Reno, la porzione inferiore della valle del Setta a sud-est e parte del bacino idrografico del fiume Lavino a ovest. Fino al periodo interbellico il comune era denominato Praduro e Sasso, per assumere la denominazione di Sasso Bolognese nel 1935; infine nel 1938 assunse la denominazione di Sasso Marconi in onore del premio Nobel Guglielmo Marconi.

