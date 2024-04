La Soluzione ♚ Il mondo musulmano

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ISLAM

Curiosità su Il mondo musulmano: Influenzato lo stato del mondo musulmano. nel 2023, 2 miliardi di persone o circa il 25% della popolazione mondiale sono musulmani. il 91.2% nel medio-oriente... L'Islam (pronunciato in italiano AFI: /i'zlam/ -tradizionale- o /'izlam/ -comune-; in arabo , Islam ['slæm]) è una religione monoteista abramitica di carattere universalista. Apparsa nel VII secolo nella penisola araba, nella cittadina higiazena della Mecca, i suoi fedeli, detti musulmani, la ritengono rivelata da Maometto (Muhammad o Mohamed), considerato l'ultimo profeta portatore di legge, «sigillo dei profeti» (Khatam al-Nabiyyin), inviato al mondo da Allah (il dio unico dell'Islam) per ribadire definitivamente la rivelazione, annunciata per la prima volta ad Adamo, il primo uomo ed il primo profeta. Con circa 2.07 miliardi di ...

