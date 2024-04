La Soluzione ♚ Il modo antiquato

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GUISA

Curiosità su Il modo antiquato: Voce principale: il paradiso delle signore. sono qui riportati, in modo più dettagliato, i maggiori personaggi della serie televisiva il paradiso delle... La casa di Guisa fu una famiglia principesca francese. Costituirono un ramo cadetto della casa di Lorena, a sua volta cadetta della dinastia reale dei Capetingi di Francia. I suoi membri furono titolari di numerosi feudi (ducati, contee, signorie, ecc.) nel Regno di Francia e non solo. I Guisa erano ultra-cattolici e furono particolarmente rilevanti nella seconda metà del secolo XVI, nel corso delle guerre di religione francesi, di cui possono in parte essere considerati responsabili.

