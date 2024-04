La Soluzione ♚ Mitico periodo idealizzato

Curiosità su Mitico periodo idealizzato: Definitivamente fine al periodo di autonomia della città. mentre la nobiltà mantenne per certi versi i propri privilegi, il clero conobbe un periodo di decadenza... L'età dell'oro (o età aurea) è un tempo mitico di prosperità e abbondanza, ricorrente in varie tradizioni antiche, come quella greca, corrispondente nell'induismo al satya yuga. L'espressione italiana ricalca il latino aurea aetas. Secondo le leggende, durante l'età dell'oro gli esseri umani vivevano senza bisogno di leggi, né avevano la necessità di coltivare la terra poiché da essa cresceva spontaneamente ogni genere di pianta. Non esisteva la proprietà privata, non c'era odio tra gli individui e le guerre non flagellavano il mondo. Era sempre primavera e il caldo ed il freddo non tormentavano la gente, perciò non c'era bisogno di ...

