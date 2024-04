La Soluzione ♚ Si mimetizza tra i rami delle piante

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INSETTO STECCO

Curiosità su Si mimetizza tra i rami delle piante: si evolve in metapod con l'aumento di livello. viene definito il pokémon baco. ha l'aspetto di un baco dalla pelle verde, con la quale si mimetizza tra... Bacillus rossius Rossi, 1788, comunemente noto come insetto stecco, è un insetto dell'ordine dei Fasmoidei. Esso vive nel Mediterraneo nord-occidentale, specialmente in Spagna, Francia meridionale, Italia: nel nord Italia troviamo solo femmine (partenogenesi), nel centro sud sia femmine sia maschi (riproduzione sessuata). È presente anche nella penisola balcanica.

